Kyselak war da! Graffiti anno 1825
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Kyselak war da! Graffiti anno 1825
Graffiti galten lange Zeit als Schmuddelkunst, bevor sie vom Kunstmarkt aufgewertet wurden. Die Ikone der Sprayer war sonderbarerweise ein Wiener Hofbeamter, Joseph Kyselak. Am Anfang des 19. Jahrhunderts erlangte Kyselak dadurch Berühmtheit, dass er auf Wanderungen seine Signatur hinterließ. Er schrieb seinen Namen nicht einfach auf, sondern benutzte dafür eine Schablone und schwarze Ölfarbe. Etwa sechzehn dieser Signaturen haben sich über fast 180 Jahre erhalten. Angeblich gibt es davon auch noch welche am Fuijama, am Kilimandscharo, und am Kölner Dom. Spätere Generationen machten aus Kyselak einen legendenumwobenen Urvater ihrer eigenen Kunst. Die Dokumentation geht der Frage nach, wer Kyselak wirklich war?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0