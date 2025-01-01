LandKrimi: Acht
In Niederösterreich wird der angesehene und beliebte Radiologe Dr. Harald Wolf vor seinem eigenen Haus durch einen einzigen Schuss in die Brust getötet. Wie sich herausstellt, ist die Tatwaffe eine historische Pistole, die aus der eigenen Waffensammlung des Opfers stammt und wenige Monate zuvor gestohlen wurde. Es dauert nicht lange, bis die Ermittlerin Marion Geyer aus dem Landeskriminalamt und ihr Kollege vor Ort herausfinden, dass Wolf nicht nur Waffensammler, Sohn eines Neonazis und ein esoterischer Influencer war, sondern seine Kontakte weit in die österreichische und deutsche einschlägige Szene reichen. Und so heterogen diese Szene ist, so unklar ist es, ob Wolf, der seine Ehefrau Sandra und den gemeinsamen Sohn Heinrich – eine scheinbar perfekte Familie – hinterlässt, sich dort nur Freunde gemacht hat.