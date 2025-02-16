Laurel und Hardy: Die komische Liebesgeschichte von "Dick & Doof"Jetzt kostenlos streamen
Laurel und Hardy: Die komische Liebesgeschichte von Dick & Doof
Folge 1: Laurel und Hardy: Die komische Liebesgeschichte von "Dick & Doof"
Stan Laurel und Oliver Hardy sind seit den 1920er-Jahren bis heute eines der erfolgreichsten und beliebtesten Komiker-Duos der Welt. Die internationale Dokumentation erzählt packend und emotional die Geschichte der beiden komödiantischen Genies. Neben zahlreichen Filmausschnitten wird viel bislang unveröffentlichtes Material präsentiert, darunter private Fotos und Farbfilme wie die kürzlich entdeckten letzten Aufnahmen von Stan Laurel. Stan Laurels Tochter Lois Laurel-Hawes hat dem Autor Andreas Baum ein Exklusiv-Interview gegeben. Zu Wort kommen aber u.a. auch Lucille Hardy-Price, Jerry Lewis, Marcel Marceau, Ingo Appelt, Booth Colman, Ottfried Fischer, Michael Habeck, Hal Roach, Bart Williams, "Maddin" Schneider und viele andere. Der Film geht auf amüsante Weise der Frage nach, warum Laurel & Hardy weltweit ungebrochen populär sind und er beleuchtet ebenso unterhaltsam wie spannend das turbulente Privatleben der beiden "Comedy-Urgesteine" sowie die große Männerfreundschaft von Laurel & Hardy, die 30 Jahre lang ein Team waren. Bildquelle: ORF/EXIT Film- und Fernsehproduktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick