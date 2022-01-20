Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

SAT.1Folge vom 20.01.2022
88 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12

In Stuttgart haben es unsere Helden Michael und David mit einem besonders emotionalen Fall zu tun. Eine Mutter hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten, sie hyperventiliert und droht zu kollabieren. Auf der Dresdener Wache haben Notfallsanitäter Sebastian und sein Azubi Freddy tatkräftige Unterstützung von Rettungssanitäterin Yvonne bekommen. Und auch in Konstanz muss das Team rund um Sybille und Christian bei einem Schwimmwettbewerb einsatzbereit sein. Bildrechte: SAT.1/Büttgenbach, Gerrit.

