Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Episode 2

SAT.1 GOLDStaffel 2021Folge 2vom 20.04.2021
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 2: Episode 2

113 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live" gibt der Anwalt juristische Lebensberatung am Telefon. Ob der Ex-Mann seinen Unterhalt nicht zahlt oder der Vermieter nur Ärger macht oder wenn beim Online-Händler die Ware ausbleibt: Ingo Lenßen kennt sich aus! Bildrechte: SAT.1 GOLD/Müller, Benedikt.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
SAT.1 GOLD
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Alle 3 Staffeln und Folgen