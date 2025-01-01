Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Aufstand der Hartz IV-Empfänger

SAT.1Staffel 8Folge 31
Folge 31: Aufstand der Hartz IV-Empfänger

23 Min.Ab 12

Eine Sozialfahnderin wird auf offener Straße von Unbekannten zusammengeschlagen. Die Spur führt zu einer Gruppe gewalttätiger Hartz IV-Betrüger, denen die Leistungen gestrichen wurden. Ingo Lenßen schleust sich verdeckt bei den Verdächtigen ein und kann ihr Vertrauen gewinnen. Offenbar planen sie einen weiteren Anschlag auf das Leben der Mandantin. Wie weit werden sie in ihrem blinden Hass gegen die Sozialfahnderin diesmal gehen?

SAT.1
