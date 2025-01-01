Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Abgezockt an der Haustür

SAT.1Staffel 8Folge 18
Lenßen & Partner

Folge 18: Abgezockt an der Haustür

22 Min.Ab 12

Der Sohn der Mandantin ist in die Fänge einer Verbrecherbande geraten. Christian Storm schleust sich ein, um ihn zu retten. Die Mandantin dreht durch und versucht aus eigener Kraft ihren Sohn zu befreien. Dann greift der Junge plötzlich zur Waffe, um sich selbst an seinen Peinigern zu rächen. Damit bringt er sich und den Ermittler in Lebensgefahr ...

