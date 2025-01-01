Lenßen & Partner
Folge 8: Vom Vater verführt
22 Min.Ab 12
Der Mandant findet auf dem Laptop seiner Tochter Aktfotos eines unbekannten älteren Mannes. Die Ermittler beobachten die Tochter, wie sie sich heimlich mit dem Unbekannten in einem heruntergekommenen Hotel trifft. Als sie ihn zur Rede stellen, behauptet er, der leibliche Vater des Mädchens zu sein ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
