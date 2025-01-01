Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 4
22 Min.Ab 12

Die Mandantin wird von einem aufdringlichen Verehrer belästigt: Er will nicht einsehen, dass sie nicht in ihn verliebt ist, stellt ihr nach und bricht sogar in ihre Wohnung ein - dabei fotografiert er sie heimlich im Schlaf. Als die Ermittler den Mann zur Rede stellen, schlägt plötzlich ein anderer maskierter Täter brutal zu ...

SAT.1
