Lenßen & Partner
Folge 5: Der Teufel und das Mädchen
22 Min.Ab 12
Eine Schülerin des Mandanten ist neuerdings depressiv. Der neue Freund ihrer Mutter wurde in der Vergangenheit schon einmal wegen sexueller Belästigung Minderjähriger angezeigt. Hat ihre Veränderung mit seinen perversen Neigungen zu tun? Als das Mädchen plötzlich verschwindet, tappen Lenßen und sein Team in eine bedrohliche Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1