Lenßen & Partner

Tödlicher Schlankheitswahn

SAT.1Staffel 8Folge 39
Tödlicher Schlankheitswahn

Folge 39: Tödlicher Schlankheitswahn

22 Min.Ab 12

Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihre Tochter: Das Mädchen ist in einer privaten Diätklinik, in der bereits ein Patient auf mysteriöse Weise gestorben ist. Mit Hilfe eines Fettanzugs schleust sich Christian Storm in die umstrittene Klinik ein. Tatsächlich hält der Arzt das Mädchen gefangen und benutzt sie für seine Experimente. Auch der Ermittler soll zum Versuchsobjekt werden ...

