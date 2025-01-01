Lenßen & Partner
Folge 51: Nur der Tod ist umsonst
22 Min.Ab 12
Der Freund der Mandantin wird angeschossen, aber er will ihr nicht sagen, was passiert ist und weigert sich, die Polizei einzuschalten. Ein wichtiger Hinweis ist eine Zeitungsannonce, die verschuldeten Menschen Hilfe verspricht. Ist der Mann auf dieses dubiöse Angebot eingegangen? Um mehr herauszufinden, meldet sich Christian Storm auf die Anzeige...
