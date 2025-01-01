Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verfolgt von der Vergangenheit

SAT.1Staffel 8Folge 56
Verfolgt von der Vergangenheit

Verfolgt von der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 56: Verfolgt von der Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Die Mandantin befürchtet, dass ihr Freund wieder Drogen konsumiert. Ein geheimes Treffen mit einer Unbekannten scheint ihren Verdacht zu bestätigen. Aber als die Ermittler die Identität der Frau herausfinden, kommt eine schreckliche Wahrheit ans Tageslicht ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen