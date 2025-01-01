Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Strich für Baby Justin

SAT.1Staffel 8Folge 86
23 Min.Ab 12

Die Mandantin ist verzweifelt: Ihre 17-jährige Tochter kümmert sich nicht um ihr Baby. Das Jugendamt droht bereits, den kleinen Justin in eine Pflegefamilie zu geben. Die Ermittler observieren die junge Mutter und machen eine schockierende Entdeckung: Das Mädchen trinkt regelmäßig Alkohol und geht auf den Strich! Kann Ingo Lenßen verhindern, dass die Familie an den Exzessen der Tochter zerbricht?

