Let the music play - Das Hit Quiz
Alexander, Susanne, Oliver
43 Min.Ab 6
In "Let the music play - Das Hit Quiz", präsentiert von Amiaz Habtu, müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten an: Alexander (34), Susanne (53), Oliver (40).
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen