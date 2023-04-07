Orlando Duque und David Mzee auf FuerteventuraJetzt kostenlos streamen
Limit/less
Folge 3: Orlando Duque und David Mzee auf Fuerteventura
25 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 12
Nach einem Unfall sitzt der Schweizer Sportler David Mzee im Rollstuhl. Auf Fuerteventura trifft er Cliff Diver Orlando Duque. Zusammen begeben sich die beiden auf ein sportliches Abenteuer.
