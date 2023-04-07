Zum Inhalt springenBarrierefrei
Limit/less

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 07.04.2023
Limit/less

Folge 3: Orlando Duque und David Mzee auf Fuerteventura

25 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 12

Nach einem Unfall sitzt der Schweizer Sportler David Mzee im Rollstuhl. Auf Fuerteventura trifft er Cliff Diver Orlando Duque. Zusammen begeben sich die beiden auf ein sportliches Abenteuer.

