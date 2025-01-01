Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Als sein berüchtigter Gegenspieler wieder auf den Plan tritt, sinnt Lincoln Rhyme auf Vergeltung und beschließt mit der Polizistin Amelia Sachs den kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben ...
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger ist wieder da
Die amerikanische Krimiserie Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger dreht sich um den querschnittsgelähmten Forensiker und Kriminologen Lincoln Rhyme, gespielt von Russell Hornsby, dessen polizeiliche Karriere von dem legendären Serienmörder namens Knochenjäger vermeintlich beendet wurde. Drei Jahre später kehrt er jedoch in den Dienst zurück, als sich das Mordmuster des Serienkillers wiederholt: Drei Leichen tauchen nacheinander auf und an jedem Schauplatz gibt es einen Hinweis für die Polizei, der sie zum nächsten Tatort führen soll.
Die Geburt des legendären Duos
Gemeinsam mit der jungen NYPD-Polizistin Amelia Sachs, porträtiert von Arielle Kebbel, bildet Lincoln Rhyme ein unschlagbares Duo: Während sie die Tatorte durchsucht, sammelt der Forensiker von seinem Krankenbett aus Informationen und Beweise gegen den Knochenjäger. Unterstützung bekommen sie ebenfalls von Detective Rick Sellitto, verkörpert von dem Sopranos-Veteran Michael Imperioli, und der Forensikerin Kate, gespielt von Brooke Lyons.
In jeder Folge trifft das eingespielte Team auf mysteriöse Kriminalfälle, die zunächst keine logische Erklärung bieten. Beispielsweise entdecken sie in einer Wohnung neben einer Vielzahl von Narzissen auch mehrere Gemälde mit mythologischen Figuren, die sie auf einen weiteren Mord hinweisen. Außerdem lernen sie die verwirrte Zeugin einer Gewalttat kennen, die sie zu einem komplett spurlosen Tatort führt. Ob es Lincoln und Amelia gegen jede Wahrscheinlichkeit schaffen werden, den Knochenjäger zu finden, bevor es zu spät ist?
Serienverfilmung des erfolgreichen Krimiromans
Die Mysteryserie basiert auf dem Roman Die Assistentin aus der Lincoln-Rhyme-Reihe von Jeffery Deaver. Dies ist jedoch nicht die erste Verfilmung von Deavers Werken: Bereits 1999 erschien der Thriller Der Knochenjäger, in dem Denzel Washington und Angelina Jolie die Hauptrollen spielten. Die neue Serienversion wurde von VJ Boyd und Mark Bianculli geschrieben, während Seth Gordon die Pilotfolge inszenierte. Diese wurde erstmals im Januar 2020 vom Sender NBC ausgestrahlt und kam drei Monate später auch ins deutsche Fernsehen.
Du warst Fan der Bücher und mochtest den Film? Jetzt kannst du dir endlich auch die Serie Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger auf Joyn PLUS in HD anschauen.