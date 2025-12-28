Staffel 2Folge 14vom 04.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 14: Das verlassene Liebesnest
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Merrie ist die einzige Mitarbeiterin unter ihren männlichen Kollegen, und stellt heute ihr Können auf die Probe. Sie soll einen liegengelassenen LKW bergen, der als mobiles Zuhause genutzt wurde. Merrie staunt über die Einrichtung dieses speziellen Heims auf kaputten Rädern.

Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen