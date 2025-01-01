LOST CHEFS
Willkommen zur wahrscheinlich härtesten Kochshow der Welt! Wie fine wird das Dining noch, wenn man Profiköchen all ihr Werkzeug abnimmt? Wir finden es heraus, in dem wir vier Teams aus Sternekoch:innen und Food-Influencer:innen in eine einsame Hütte am Strand verfrachten! Dort müssen sie täglich bei Koch-Challenges höchstes Niveau abliefern, nur mit einem Topf und einem Messer bewaffnet. Wer verdient sich unter der Sonne Kenias seine Seesterne, für wen wird das Abenteuer zum Fluch der Kulinarik? Jeden Mittwoch & Sonntag neue Folgen!
