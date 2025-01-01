Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze
Wenn Essen nach dem schmeckt, wonach es schmecken soll, hat das heute oft einen ganz anderen Grund: Geschmacksverstärker. Das Convenience-Essen besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: erstens geschmacklosen Füllstoffen und zweitens gezielt kombinierten Geschmacksverstärkern. Das, wonach das Essen heißt, ist im Inhalt der Speise von der Menge her oft vernachlässigbar. Doch sogenannte Glutamate, also Geschmacksverstärker, können für unsere Gesundheit bedenklich sein, warnen Expertinnen und Experten. Gleichzeitig kommen sie auch natürlich in unserem Essen vor, etwa als Parmesan auf unseren Spaghetti. Die Themenmontag-Neuproduktion ist auf der Spur der Vor- und Nachteile des Glutamats.
