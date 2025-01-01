Magnum
Magnum
Der Kult-Ermittler mit dem Schnauzer: Ex-Navy SEAL Thomas Magnum lebt als Privatdetektiv auf Hawaii. Dort löst er lässig Kriminalfälle und fetzt sich mit seinem Hauswart John.
Diese Serie ist Kult: Magnum P.I.
Von Staffel 1 an spielte sich Schauspieler Tom Selleck in seiner ikonischen Rolle als Privatdetektiv Thomas Magnum in die Herzen der Zuschauer. Die nach der Hauptfigur benannten Serie Magnum P.I. wurde zu einer der bekanntesten US-amerikanischen Fernsehserien weltweit und lief insgesamt über acht Jahre von 1980 bis 1988. Nach der achten Staffel war zwar Schluss, aber der charmante und sympathische Schnüffler mit seinem Markenzeichen, einem buschigen Schnauzer, blieb auch all die Jahre danach ein gern gesehener Gast in den Wohnzimmer-TVs. Ganze 162 Folgen kann man Magnum beim Lösen verschiedenster Kriminalfälle bewundern und sich dabei von Folge zu Folge bestens unterhalten lassen.
Traumhafte Kulisse und coole Charaktere
Thomas Magnum ist ein ehemaliger Navy SEAL, der nach dem Ende seines Militärdienstes ein neues Leben als Privatdetektiv auf Hawaii beginnt. Dort lebt Magnum im Gästehaus eines luxuriösen Anwesens, das dem mysteriösen Schriftsteller Robin Masters gehört. Während er ein eigentlich entspanntes Leben unter paradiesischen Bedingungen führt, gibt es einen kleinen Dorn im Auge von Magnum - der Hauswart Jonathan Quayle Higgins III. Der von John Hillerman gespielte britische Auto- und Sprengstoffexperte steht dem schelmischen Privatdetektiv gerade zu Beginn der Serie sehr skeptisch gegenüber. Auch die beiden Wachhunde von Higgins sind nicht die größten Fans von Magnum. Erst mit der Zeit entwickelt sich aus den so unterschiedlichen Charakteren eine tiefe Freundschaft, die die Folgen von Magnum P.I. prägt.
Ebenfalls zentrale Charaktere und wichtige Freunde von Magnum sind seine Ex-SEAL-Kameraden Theodore "T.C." Calvin und Orville "Rick" Wright, gespielt von Roger E. Mosley und Larry Manetti. Beide helfen Magnum bei verschiedenen Fällen, aber gerade Rick ist auch ein Spezialist davon, sich selbst in eine schwierige Lage zu bringen, aus der ihm die anderen dann wieder heraushelfen müssen. Während T.C. ein Helikopter-Unternehmen leitet, versucht sich Rick als Bar- und Beach Club-Besitzer, ein Projekt, bei dem er überraschenderweise auch Unterstützung von Higgins bekommt.
Neben den schrulligen Charakteren und den unterhaltsamen Fällen, ist es auch Hawaii und seine atemberaubende Natur, die Magnum P.I. zu dem machen, was es ist. Die wundervollen Strände und beeindruckenden Dschungel-Wälder verleihen Magnum P.I. einen ganz besonderen Flair und laden zum Träumen ein.
Viel Spaß mit überraschendem Tiefgang
Auch wenn im Zentrum der Serie die charmante und gewitzte Unterhaltung steht, die auch durch die Hauptfigur verkörpert wird, so schafft es Magnum P.I. ebenso immer wieder ernste Themen anzusprechen. Allen voran die in den USA der 80er allgegenwärtige Vietnamproblematik. Denn auch Magnum und seine Ex-Kameraden leiden immer wieder unter den Traumata des Vietnamkrieges, in dem sie gedient haben. So kommt es immer wieder zu einzelnen Folgen in den unterschiedlichen Staffeln, die untypisch ernsthaft und emotional sind. So erfährt man im Laufe der Serie zum Beispiel, dass Magnum und T.C. in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft waren. Insbesondere in Staffel 3 und Staffel 5 gibt es Folgen, die sich ganz konkret dieser Thematik annehmen.
Der Großteil der Serie um Tom Selleck zeichnet sich allerdings durch eine ansteckende Leichtigkeit und viel Humor aus. Oftmals stehen dabei die harmlosen und unterhaltsamen Streitereien von Magnum und Higgins im Mittelpunkt. Während Magnum dazu neigt, den Luxus des Anwesens samt dazugehörigen Ferrari 308 GTS in vollsten Zügen zu genießen, achtet Higgins penibel darauf, dass nichts beschädigt wird. Diese Kabbeleien werden oftmals zusätzlich von T.C. und Rick angeheizt und prägen den Ton der Serie.
Fun Facts zu Magnum P.I.
- Im Original wird der Schriftsteller Robin Masters, den man nie zu Gesicht bekommt, von Hollywoodlegende Orson Welles gesprochen.
- Tom Selleck ist ein leidenschaftlicher Volleyballspieler und war Ehrenspielführer der US-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1984. Auch sein Charakter in Magnum P.I. ist sportlich sehr aktiv und nimmt in der Serie mehrmals an unterschiedlichen sportlichen Wettbewerben teil.
- Aufgrund seines Vertrages für die Serie Magnum P.I. konnte Tom Selleck nicht in die Rolle von Indiana Jones schlüpfen. Harrison Ford wurde stattdessen ausgewählt. Eine Anspielung dazu gibt es in Staffel 8, Episode 10.
- Thomas Magnum und T.C. sind große Fans des Baseballteams Detroit Tigers. Beide tragen oft Baseballcaps mit dem Vereinslogo.
- Zu den Gaststars in Magnum P.I. zählen unter anderem Frank Sinatra (Staffel 7, Episode 18) und Sharon Stone (Staffel 5, In der Doppelfolge "Eine tödliche Falle")
Du hast Lust auf eine kleine Zeitreise? Dann schau dir jetzt auf Joyn alle Folgen der acht Staffeln von Magnum P.I. an. Tauche ein in die charmante Welt des Hawaiis der 1980er. Eine nostalgische Reise mit bester Unterhaltung, die auch heute noch begeistert.