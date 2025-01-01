MAX Restaurant Revival
1 StaffelAb 12
MAX Restaurant Revival
In "MAX Restaurant Revival" hilft Max einem Gastronomen, sein Restaurant zu retten. Zusammen mit einem Team, bestehend aus dem Gastroexperten Kemal Üres, Sternekoch Maximilian Lorenz, Innenarchitekt Dean Ward und weiteren Experten im Bereich Marketing & Design, hat er vor, eine 180-Grad-Wende zu schaffen und so wieder neues Leben in ein vor dem Abgrund stehendes Restaurant zu bringen. Das ist Max' bisher größtes Projekt. Das ist Restaurant Revival.
Genre:Kochen
Produktion:de, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.