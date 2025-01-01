Mei potschertes Lebn
Mei potschertes Lebn
Der Name ist Programm: Schillernde Gestalten mit typisch österreichischer Seele kämpfen sich durch ihren Alltag und träumen vom großen Erfolg.
Mei potschertes Lebn – Der Name ist Programm
„Mei potschertes Lebn“ begeistert seit 2021 die Zuschauer:innen und geht ab dem 2. Jänner in die vierte Runde. Die Doku-Soap begleitet erneut bunte Pechvögel durch ihren chaotischen Alltag auf ihrem steinigen Weg zum Erfolg.
Bunte Pechvögel und ihre Geschichten jetzt auf JOYN streamen
Die österreichische Doku-Soap begleitet Persönlichkeiten, die vom großen Erfolg träumen, durch ihren Alltag. Auf dem schweren Weg zum Ruhm gibt es neben Höhen auch zahlreiche Hindernisse und Tiefen, die die Serie spannend und oft sehr berührend machen. Die Einzelschicksale der Protagonist:innen gehen oft tief unter die Haut und zeigen, wie sie trotz aller Widrigkeiten nicht aufgeben und weiter nach den Sternen greifen. Ein Muss also für alle Fans von ergreifendem Reality-TV!
Die neue Staffel: Potscherter geht’s ned
Auch in der vierten Staffel von „Mei potschertes Lebn“, die am 2. Jänner startet, gibt es jede Menge witzige Geschichten, skurrile Erlebnisse und unvergessliche Momente. Ein Wiedersehen mit alten Gesichtern wie Forsthaus-Rampensau-Teilnehmer Specki und seiner Freundin Natascha steht ebenfalls an. Ob sie ihre Beziehungskrise überwinden können, wird sich auch in dieser Staffel zeigen. Streame ab dem 2. Jänner jeden Donnerstag die neuen Folgen kostenlos auf JOYN.
Vergangene Staffeln und weitere Kultformate auf JOYN
Du willst die vergangenen Staffeln von „Mei potschertes Lebn“ und andere Reality-TV-Formate streamen? JOYN hat’s drauf – streame jetzt alle vergangenen Staffeln von „Mei potschertes Lebn“ oder anderen Trash-TV-Serien wie „Teenager werden Mütter“, „Forsthaus Rampensau“ oder „Das Geschäft mit der Liebe“. Jederzeit kostenlos am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder ganz einfach online.