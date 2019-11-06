Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "Stadtgeflüster", Sylt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute laden Kim und Florian zum Essen ins "Stadtgeflüster" ein. Das junge Duo will besonders mit frischer Küche überzeugen. Modern und besonders soll ihr Essen sein. Passend zum Gesamtkonzept des Ladens interpretieren die beiden klassische Gerichte neu. Doch sehen das die Mitstreiter genauso? Was sagt Mike Süsser zu dem jungen Team? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
