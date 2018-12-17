Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 17.12.2018

Weihnachten steht kurz bevor, doch noch vor dem Weihnachtsmann klopft Mike Süsser an die Türen der Innsbrucker Kollegen. Gastgeber Heinrich Waldner ist der erste und setzt die Messlatte hoch. Das Restaurant "Alpengasthof Heiligwasser" liegt am Patscherkofel auf 1.260 m Höhe. Das Alleinstellungsmerkmal ist die hauseigene Wasserquelle mit angeblich heilenden Kräften. Stehen alle Zeichen auf Sieg?

