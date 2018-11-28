Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Buffalo Steakhouse FN", Bodensee

Kabel EinsFolge vom 28.11.2018
"Buffalo Steakhouse FN", Bodensee

"Buffalo Steakhouse FN", BodenseeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.11.2018: "Buffalo Steakhouse FN", Bodensee

44 Min.Folge vom 28.11.2018Ab 6

Ein echtes Erlebnis bietet das "Buffalo Steakhouse FN". Das Restaurant befindet sich auf einem Zeppelin-Hangar, wo die Gäste einen Flug über den Bodensee unternehmen können. Die Gastronomen lassen sich von Gastgeber Florian Föhr dazu nicht zweimal bitten. Wird das Essen ebenso zum Highlight?

Alle verfügbaren Folgen