Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.11.2018: "Buffalo Steakhouse FN", Bodensee
44 Min.Folge vom 28.11.2018Ab 6
Ein echtes Erlebnis bietet das "Buffalo Steakhouse FN". Das Restaurant befindet sich auf einem Zeppelin-Hangar, wo die Gäste einen Flug über den Bodensee unternehmen können. Die Gastronomen lassen sich von Gastgeber Florian Föhr dazu nicht zweimal bitten. Wird das Essen ebenso zum Highlight?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
