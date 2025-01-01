Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Casala im Romantik Hotel Residenz", Bodensee

Kabel Eins
"Casala im Romantik Hotel Residenz", Bodensee

"Casala im Romantik Hotel Residenz", BodenseeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Casala im Romantik Hotel Residenz", Bodensee

44 Min.Ab 12

Sterneküche zum Wochenauftakt am Bodensee! Im "Casala im Romantik Hotel Residenz" wird auf höchstem Niveau gekocht, dafür sorgt Inhaber und Koch Manfred Lang persönlich. Der Anspruch des 55-Jährigen ist nicht weniger als die Perfektion. Kann sein Team dem gerecht werden?

Alle verfügbaren Folgen