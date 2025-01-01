"Casala im Romantik Hotel Residenz", BodenseeJetzt kostenlos streamen
"Casala im Romantik Hotel Residenz", Bodensee
Sterneküche zum Wochenauftakt am Bodensee! Im "Casala im Romantik Hotel Residenz" wird auf höchstem Niveau gekocht, dafür sorgt Inhaber und Koch Manfred Lang persönlich. Der Anspruch des 55-Jährigen ist nicht weniger als die Perfektion. Kann sein Team dem gerecht werden?
