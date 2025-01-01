Mein Recht! Ich geb nicht auf
11 StaffelnAb 12
Mein Recht! Ich geb nicht auf
In "Mein Recht" begleitet Dr. Christian Horwath Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Der Rechtsanwalt kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung, deckt Ungerechtigkeiten auf und versucht dabei immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden.
Genre:Dokumentation, Recht
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4