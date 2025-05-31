Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 31.05.2025
44 Min.
Folge vom 31.05.2025

Am 1. Mai 1865 eröffnete Kaiser Franz Joseph die Wiener Ringstraße. Das städtebauliche Großprojekt galt als Meilenstein in der Entwicklung Wiens hin zu einer modernen Metropole. Der Film stellt ausgewählte Wienerinnen und Wiener in den Mittelpunkt, die durch ihre Arbeit und ihr Leben besonders mit dem Prachtboulevard verbunden sind und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln Gegenwart und Historie der 5,3 km langen Straße zu betrachten wissen, wie zum Beispiel die Fiakerin Martina Michelfeit. Mit ihrer Pferdekutsche dreht sie täglich viele Runden auf „ihrer“ Ringstraße und entdeckt dabei trotzdem immer wieder neue Details an den Gebäuden und Straßenecken. Bildquellen: Andreas Tischler / picturedesk.com | ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt

