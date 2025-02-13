Meredith Kercher - Die Studentin und der blutige Tod: Medien und Macht (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Meredith Kercher
Folge 2: Meredith Kercher - Die Studentin und der blutige Tod: Medien und Macht (2/3)
Zehn Monate nach der Ermordung von Meredith Kercher beginnt für Amanda Knox, Raffaele Sollecito und Rudy Guede der Gerichtsprozess. In einem Schnellverfahren akzeptiert Rudy Guede die Beweise der Anklage und erhält dafür im Gegenzug eine geringere Strafe, ohne sich schuldig bekennen zu müssen. Unter großem medialem Interesse startet im Jänner 2009 der Prozess für Amanda Knox und Raffaele Sollecito und endet, trotz Berichten über die fehlerhafte Arbeit der Gerichtsmedizin, am 4. Dezember 2009 mit dem Schuldspruch und der Verurteilung zu 25 Jahren Gefängnis. Bildquelle: ORF | Blue Ant Media/Polydor Records Regie: Mike Rudin Drehbuch: Mike Rudin
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick