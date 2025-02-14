Meredith Kercher - Die Studentin und der blutige Tod: Die Neuverhandlung (3/3)Jetzt kostenlos streamen
Meredith Kercher
Folge 3: Meredith Kercher - Die Studentin und der blutige Tod: Die Neuverhandlung (3/3)
45 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 16
Nach ihrer erfolgreichen Berufung werden Amanda Knox und Raffaele Sollecito im Jahr 2011 freigelassen. Die Staatsanwaltschaft erwirkt 2013 jedoch, dass der Fall neu verhandelt wird. Acht Jahre nach dem Mord an Meredith Kercher wird im Jahr 2015 nach vier widersprüchlichen Urteilen in Rom das endgültige Urteil gesprochen: Amanda Knox und Raffaele Sollecito werden für unschuldig erklärt. Fassungslos bleibt die Familie Kercher zurück, ohne zu wissen, was in der Mordnacht tatsächlich passiert ist. Bildquelle: ORF/Blue Ant Media/Turquoise TV Regie: Mike Rudin Drehbuch: Mike Rudin
