MERYNS Sprechzimmer
1 StaffelAb 0
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MERYNS Sprechzimmer
Anlässlich des jährlichen Welttages der Volkskrankheit Diabetes - im Volksmund auch "Zuckerkrankheit" genannt - diskutiert Internist Prof. Siegfried Meryn mit Dr. Johanna Brix, Internistin, Endokrinologin, Diabetologin, Mag.a Karin Lobner, Ernährungswissenschafterin und Psychotherapeutin sowie mit Christian Rumerskirch, Fitnesstrainer und Spezialist für ketogene Ernährung.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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