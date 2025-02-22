Miss Germany
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Miss Germany
Im August 2024 gingen 90 Frauen bei den Miss Germany Awards an den Start. In den Kategorien Founder, Mover, Leader, haben sich jeweils 3 Frauen durchgesetzt und stehen nun im großen Finale. Die Top 9 stellen sich hier mit kurzen Homestories vor. Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb, sondern Auszeichnung für Frauen die Verantwortung übernehmen.Am 22.02.2025 findet das große Finale statt. An diesem Abend werden erstmalig neben dem Miss Germany Award der Female Founder, Female Mover und Female Leader Award verliehen.
Genre:Veranstaltung, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Miss Germany Studios / Thomas Schlüter