Die Serie erzählt von der wunderbaren Freundschaft zwischen Molang, einem fröhlichen und optimistischen Hasen, und Piu Piu, einem schüchternen, aber mutigen Küken. Zusammen erleben sie spannende Abenteuer und lösen lustige Alltagsprobleme. Egal ob es um kleine Missgeschicke oder große, aufregende Herausforderungen geht – Molang und Piu Piu meistern alles mit Witz und Mut. Freue dich auf jede Menge Spaß und Abenteuer mit den beiden besten Freunden!
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Bildungsfernsehen
Copyrights:© 2022 Millimages/Hayanori/ Canal + Thématiques