Mozart/Mozart

1 StaffelAb 12
Maria Anna Mozart ist zwar ebenso talentiert wie ihr jüngerer Bruder Amadeus. In der Öffentlichkeit wird aber nur er als Wunderkind gefeiert. Als Amadeus den Erzbischof von Salzburg bei einem Konzert verärgert, wird er jedoch zur Persona non grata erklärt. Kurzerhand reisen Maria Anna und Amadeus gemeinsam nach Wien, um ihr Glück am Hof von Kaiser Joseph II. und dessen feierfreudigen Schwester Marie Antoinette zu versuchen. Hofkapellmeister Salieri ist die unerwartete Konkurrenz gleich ein Dorn im Auge.
