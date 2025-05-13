Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mr. Song Contest proudly presents

Mr. Song Contest proudly presents (1/2)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 13.05.2025
Mr. Song Contest proudly presents (1/2)

Mr. Song Contest proudly presents (1/2)Jetzt kostenlos streamen

Mr. Song Contest proudly presents

Folge 3: Mr. Song Contest proudly presents (1/2)

39 Min.Folge vom 13.05.2025

Vor zehn Jahren war die Welt zu Gast in Wien. Nachdem Conchita Wurst im Jahr zuvor den Sieg nach Österreich geholt hatte, fand der Eurovision Song Contest 2015 in der österreichischen Hauptstadt statt. Andi Knoll hat die drei Moderatorinnen des ESC 2015 - Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler - zu einem besonderen Wiedersehen eingeladen. Gemeinsam sprechen sie über die schönsten Momente des Song Contests in Wien. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mr. Song Contest proudly presents
ORF1
Mr. Song Contest proudly presents

Mr. Song Contest proudly presents

Alle 1 Staffeln und Folgen