39 Min.Folge vom 13.05.2025
Vor zehn Jahren war die Welt zu Gast in Wien. Nachdem Conchita Wurst im Jahr zuvor den Sieg nach Österreich geholt hatte, fand der Eurovision Song Contest 2015 in der österreichischen Hauptstadt statt. Andi Knoll hat die drei Moderatorinnen des ESC 2015 - Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler - zu einem besonderen Wiedersehen eingeladen. Gemeinsam sprechen sie über die schönsten Momente des Song Contests in Wien. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
