Mysterien im Museum
1 StaffelAb 12
Die Museen der USA beherbergen Schätze der Vergangenheit. Nicht selten sind es seltsame Überbleibsel jener Ereignisse, die die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika geformt haben und nun in Sicherheit verwahrt werden. Der geschichtsbegeisterte Journalist Don Wildman weiht uns ein - in die Geheimnisse der Museen, Denkstätten und Monumente des Landes.
Genre:Reise, Mystery
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.