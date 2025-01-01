NACKT - Wie gut kennst du deinen Partner?
1 StaffelAb 16
NACKT - Wie gut kennst du deinen Partner?
Unserem Partner sind wir - vor allem körperlich - so nahe wie keinem anderen Menschen auf der Welt! Aber wie gut kennen Sie ihren Partner wirklich? Würden sie ihre bessere Hälfte auch mit verbunden Augen erkennen? Vier Paare wagen bei PULS 4 ein Experiment, bei dem Sie sich nur auf Ihre Sinne verlassen .. Im Palais Schönburg werden sie in einer unvergesslichen Nacht fünf sinnliche Abenteuer erleben. Am Ende werden wir wissen, wer seinen Partner tatsächlich am besten kennt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
