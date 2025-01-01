Naturjuwele - Kraftorte der Steiermark
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Naturjuwele - Kraftorte der Steiermark
Die Steiermark - von der alpinen Bergwelt im Norden bis zu den Weinbergen im Süden - ist für ihre Naturschönheiten bekannt. Jeder Liebhaber dieser Region hat seinen persönlichen Lieblingsort, den er besonders schätzt. Vieles scheint schon entdeckt zu sein - manches liegt aber noch immer im Geheimen und wartet darauf, entdeckt zu werden. Diese Orte mit großem Naturreichtum, von atemberaubender Schönheit und vom Menschen fast unberührt, sind wahrlich verborgene Naturjuwele. Ein Film von Alfred Ninaus.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0