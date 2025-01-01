Navy CIS: L.A.
Folge 21: Der Kopf der Schlange
40 Min.Ab 12
Nate ist an einem Überfall auf einen Waffen- und Munitionstransport beteiligt - das zeigen zumindest Überwachungsaufnahmen. Sam und Callen heften sich an die Fersen der Bande. Callen fällt ihnen in die Hände und kann nicht einschätzen, auf welcher Seite Nate steht: Arbeitet er noch für den NCIS, oder unterstützt er Alisa, die die Gruppe anführt? Als nächstes will sie Sprengstoff stehlen und an die meistbietende Verbrecherorganisation in L.A. verkaufen. Callen soll dabei helfen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
