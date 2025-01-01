Navy CIS: L.A.
Navy CIS: L.A.
Die Agenten der Undercover-Einheit des Navy CIS in Los Angeles setzen immer wieder ihr Leben aufs Spiel, um die nationale Sicherheit zu schützen und Verbrechen aufzuklären.
"Navy CIS: L.A." - Ganze Folgen und Staffeln im Stream auf Joyn
Action, Spannung und brillante Ermittlungsarbeit: 2009 startete "Navy CIS: L.A." als erstes Spin-off der erfolgreichen Crime-Serie "Navy CIS" - und begeistert seitdem Fans weltweit. 2010 lief die deutsche Erstausstrahlung in SAT.1. Nach 14 Staffeln kam 2023 das Aus für die Serie.
Die insgesamt 323 Folgen kannst du dir im Stream bei Joyn anschauen. Dort findest du alle Episoden übersichtlich sortiert. Sieh dir ganze Folgen und komplette Staffeln online an - kostenlos und flexibel.
Worum geht es in "Navy CIS: L.A."?
Die Serie begleitet das Spezialteam der Office of Special Projects (OSP), einer verdeckten Abteilung des Navy CIS mit Sitz in Los Angeles. Hier stehen Undercover-Einsätze, Hightech-Überwachung und internationale Gefahren an der Tagesordnung. Angeführt von Agent G. Callen und seinem Partner Sam Hanna jagt das Team gefährliche Kriminelle, Terrorzellen und Spion:innen - oft mit persönlichen Risiken.
Wer spielt in "Navy CIS: L.A." mit?
Neben spektakulären Einsätzen punktet die Serie vor allem mit einem hochkarätig besetzten Ermittlerteam, das über Jahre hinweg Kultstatus erreicht hat. Diese Schauspieler:innen sind dabei:
- Chris O'Donnell als G. Callen, der Identitätsspezialist mit geheimnisvoller Vergangenheit
- LL Cool J als Sam Hanna, Ex-Navy SEAL und Experte für Verhöre
- Daniela Ruah als Kensi Blye, die toughe Ermittlerin mit Kampfgeist
- Eric Christian Olsen als Marty Deeks, humorvoller LAPD-Verbindungsmann
- Linda Hunt als Henrietta "Hetty" Lange, die mysteriöse Leiterin der OSP
Die spannendsten Ermittlungen: Die zehn besten Folgen von "Navy CIS: L.A."
Welche Folgen haben das Publikum am meisten begeistert? Die IMDb-Community hat abgestimmt - hier kommen die zehn besten Episoden von "Navy CIS: L.A.":
- Hochzeit mit Hindernissen
Staffel 10, Folge 17 (2019)
IMDb-Bewertung: 8,9 / 10
Kensi Blye und Marty Deeks planen ihre Hochzeit. Doch ein Mann aus Deeks' Vergangenheit sorgt für Turbulenzen.
- Der Frontalangriff
Staffel 8, Folge 13 (2017)
IMDb-Bewertung: 8,8 / 10
Granger wird benommen aufgefunden, neben ihm eine verletzte Frau. Die Situation eskaliert, als die Polizei eintrifft und ihn festnimmt.
- Schuld daran ist Rio
Staffel 7, Folge 5 (2016)
IMDb-Bewertung: 8,6 / 10
Ein Verbrecher wird fälschlicherweise nach Los Angeles überstellt. Tony DiNozzo aus dem "Navy CIS"-Team in Washington D.C. tritt auf, um den Fehler zu korrigieren.
- Das siebte Kind
Staffel 7, Folge 19 (2016)
IMDb-Bewertung: 8,6 / 10
Ein Junge mit einem Bombengürtel wird gefunden. Das Team muss schnell handeln, um eine Katastrophe zu verhindern.
- Überall Feinde
Staffel 7, Folge 10 (2016)
IMDb-Bewertung: 8,6 / 10
Marty Deeks wird beschuldigt, seinen ehemaligen Partner ermordet zu haben. Das Team versucht seine Unschuld zu beweisen.
- Der Atem des Todes
Staffel 8, Folge 23 (2017)
IMDb-Bewertung: 8,6 / 10
Eine Leiche ohne Kopf wird gefunden. Sam Hanna wird klar, dass es sich um einen alten SEAL-Kameraden handelt. Eine Entdeckung mit Folgen ...
- Wir sind viele
Staffel 14, Folge 19 (2023)
IMDb-Bewertung: 8,6 / 10
Vier Menschen werden erschossen - darunter ein CIA-Ermittler. Ein CIA-Agent fordert Unterstützung vom NCIS-Team. Callen wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
- Die lieben Nachbarn
Staffel 3, Folge 22 (2012)
IMDb-Bewertung: 8,5 / 10
Kensi und Deeks ermitteln undercover in einer Vorstadtsiedlung, um einen russischen Schläfer-Agenten zu enttarnen.
- Agent Blye (2)
Staffel 3, Folge 17 (2012)
IMDb-Bewertung: 8,5 / 10
Kensi Blye wird verdächtigt, den Tod ihres Vaters rächen zu wollen. Sie wird angeschossen und fahndet nach dem Schützen.
- Leben und Sterben in Mexiko
Staffel 10, Folge 1 (2018)
IMDb-Bewertung: 8,5 / 10
Nach einem Raketenangriff in Mexiko kämpft das Team ums Überleben und versucht, den schwer am Kopf verletzten Deeks zu retten.
Alle Folgen kannst du jederzeit kostenlos bei Joyn streamen.
Alle "Navy CIS"-Ableger im Überblick
Neben "Navy CIS: Los Angeles" gibt es noch mehr Serien aus dem NCIS-Universum, die du ebenfalls auf Joyn streamen kannst:
- "Navy CIS" (Original) - Der Klassiker rund um Gibbs, McGee & Co.
- "Navy CIS: New Orleans" - Ermittlungen mit Südstaaten-Flair
- "Navy CIS: Hawai’i" - Ableger mit tropischem Setting
Zudem wird bereits an einem neuen Spin-off mit den Publikumslieblingen Ziva und Tony gearbeitet.
Alle Serien teilen das gemeinsame Universum, haben aber ihren eigenen Stil und regionale Schwerpunkte - perfekt für dich, wenn du Ermittlungs-Serien mit viel Action, Humor und Team-Dynamik magst.