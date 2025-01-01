Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

"CBS Serien"Staffel 7Folge 22
Folge 22: Jennifer Kim

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team muss nordkoreanische Killer stoppen, die in den USA Spione ihres Landes ausschalten sollen. Die Namen der Zielpersonen stehen auf der "Hobbs-Liste". Eigentlich sollte Jennifer Kim sie töten, doch sie sah sich dazu nicht imstande. Als Callen und Sam mit Han Choi das letzte Opfer auf der Liste finden, stellt sich heraus, dass er ein getarnter Killer ist - und dass das Tötungskommando es in Wahrheit auf Jennifer Kim abgesehen hat, die Grangers Tochter ist.

