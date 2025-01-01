Navy CIS: L.A.
Folge 23: Kein Rauch ohne Feuer
41 Min.Ab 12
Ein Feuerwehrmann stirbt bei einem Brand in einer Fabrik. Seine Leiche wird in einem Spezial-Container gefunden, den das Verteidigungsministerium für die Aufbewahrung brisanter Dokumente nutzt. Da ein Überwachungsvideo Fragen zum Einsatz der Retter aufwirft, schleusen sich Sam und Callen undercover bei der Feuerwehr ein. Schon bald stoßen sie auf einige Ungereimtheiten in der Truppe und haben mit Brandermittler Hackett einen ersten Verdächtigen im Visier.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
