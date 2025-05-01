:newstime
Die :newstime informiert die Zuschauer:innen über die wichtigsten Themen des Tages aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft.
Aktuelle Nachrichten auf den Punkt. :newstime liefert dir täglich die wichtigsten Meldungen aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport – kompakt, verständlich und zuverlässig.
:newstime in der Mediathek anschauen
Ob auf ProSieben, in SAT.1 oder bei Kabel Eins – :newstime begleitet dich mit umfangreichen Informationen durch den Tag.
Wer moderiert :newstime auf ProSieben und wann läuft die Sendung?
:newstime auf ProSieben läuft werktags um 18 Uhr, am Wochenende läuft :newstime auf ProSieben um 18:10 Uhr bzw. um 17:45 Uhr. Moderiert wird :newstime auf ProSieben von Michael Marx, Karolin Kandler und Kira Alin.
Wer moderiert :newstime in SAT.1 und wann läuft die Sendung?
:newstime in SAT.1 läuft werktags innerhalb des SAT.1-Frühstücksfernsehens ab 5:55 Uhr halbstündlich bis 8:25 Uhr sowie am Abend um 19:45 Uhr, am Wochenende läuft :newstime in SAT.1um 19:55 Uhr. Moderiert wird :newstime in SAT.1 von Claudia von Brauchitsch, Marc Bator, Angela van Brakel, Stephanie Puls, Jule Gölsdorf, Ina Dietz und Philipp Isterewicz.
Wer moderiert :newstime bei Kabel Eins und wann läuft die Sendung?
:newstime bei Kabel Eins läuft werktags ab 15:45 Uhr, am Wochenende läuft :newstime bei Kabel Eins um 16 Uhr bzw. 16:25 Uhr. Moderiert wird :newstime bei Kabel Eins von Norbert Anwander, Jule Gölsdorf, Kira Alin, Stephanie Puls, Delia Träger und Tom Palluch.
:newstime in der Mediathek streamen
:newstime verpasst? Kein Problem – :newstime ist jederzeit in der Mediathek verfügbar.
:newstime berichtet über aktuelle Nachrichten mit klarem Blick auf politische Entwicklungen im In- und Ausland, wirtschaftliche Trends rund um Märkte, Unternehmen und Verbraucher sowie auf bewegende Geschichten aus aller Welt – :newstime liefert dir täglich die wichtigsten Meldungen - kompakt und sauber recherchiert.