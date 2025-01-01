Notre-Dame Reborn
Im April 2019 zerstörte ein Flammeninferno die Kathedrale Notre-Dame, die zu den frühesten gotischen Kirchengebäuden Frankreichs zählt, beinahe komplett. In den vergangenen fünf Jahren hat ein Filmteam die Konstruktions-, Restaurations- und Handwerksarbeiten zur sorgfältigen Wiederherstellung begleitet und rückt jene Menschen in den Fokus, die zum Gelingen dieses Jahrhundertprojektes beitrugen. Von der Begutachtung, Bergung und Sicherung der zerstörten Bausubstanz über Konstruktion und Bau des neuen Dachstuhls und Spitzturms, der Fertigung der neuen Fenster, dem Design des neuen Mobiliars, der Restaurierung der Figuren und Gemälde bis hin zur Wiedereröffnung des in neuem Glanz erstrahlenden Gebäudes. Die Dokumentation von Xavier Lefebvre gibt einmalige Einblicke, die zeigen, wie den Mauern dieses historischen Juwels wieder Leben eingehaucht wird. Dabei kommt auch die Exzellenz der französischen Handwerkskunst zur Geltung, denn die Gesellen der Erbauungszeit waren Pioniere modernster Techniken, die bis heute – 850 Jahre später – in ganz Frankreich in Werkstätten u. a. in den Bereichen Stein, Holz, Glas oder Metall fortgeführt werden. Die Geschichte der Renovierung ist also auch eine Tour de France durch die Restaurierungswerkstätten und zeugt von großer Leidenschaft: Mehr als 2.000 Personen haben mit ihrem unermüdlichen Engagement und Knowhow am Wiederaufbau von Notre-Dame mitgearbeitet. Dieser Film ist eine Hommage an sie.