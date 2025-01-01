Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
1 StaffelAb 12
Moderator Bill Nye erforscht Mythen und Fakten rund um das Ende der Welt und präsentiert bedrohliche Szenarien: Von der Vernichtungskraft der Viren über die Macht der Vulkane, von den Gefahren der Asteroiden bis hin zu den Schattenseiten des Autoritarismus. Wie beeinflusst der Klimawandel unser Leben und welche Risiken birgt die chemische Kriegsführung?
Genre:Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
