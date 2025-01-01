Österreich packt aus! Kaufen oder Klumpert?
1 StaffelAb 6
Österreich packt aus! Kaufen oder Klumpert?
In dieser Sendung testen bekannte Österreicher:innen neue Produkte auf ihre Praxistauglichkeit. Für welche Gadgets und Trend-Gegenstände sollten Frau und Herr Österreicher ihr Geld wirklich ausgeben? In diesem unterhaltsamen Produkttest gehen Persönlichkeiten wie Die Bambis, Tinderking Luis & Mama Gabi und Walter & Susi Temmer und viele weitere dieser Frage nach.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
6
