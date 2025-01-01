Österreichs lustigste Dates
Publikums-Liebling Arabella Kiesbauer präsentiert „Österreichs lustigste Dates“. In dem neuen PULS 4-Show-Highlight versuchen prominente Gäste wie Larissa Marolt, Kati Bellowitsch oder Reinhard Nowak herauszufinden, was bei den skurrilsten Dating-Erlebnissen der ÖsterreicherInnen schief gelaufen ist. Ein Rate-Spaß für die ganze Familie.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
