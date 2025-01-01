Österreichs schockierendste Verbrechen
6 StaffelnAb 16
Österreichs schockierendste Verbrechen
Die Kriminalreportage widmet sich spektakulären aktuellen österreichischen Kriminalfällen. Tatortermittler, Gerichtsmediziner, Kriminalpsychologen, Profiler und Forensiker gewähren hautnah Einblicke in ihre Arbeit. Außerdem sprechen exklusiv Angehörige von Opfern und Tätern und Augenzeugen. Im Fokus von "Österreichs schockierendste Verbrechen" stehen ungeklärte und mysteriöse Verbrechen. Die Kriminalreportage nimmt die Zuseher mit auf Motivsuche, auf die Suche nach der Wahrheit.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Puls4