Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die Filmpremiere

WarnerStaffel 7Folge 22
Die Filmpremiere

Die FilmpremiereJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 22: Die Filmpremiere

41 Min.Ab 12

Für Julian schlägt die Stunde der Wahrheit: Sein Film feiert Premiere auf dem Filmfest in Utah. Seine ganze Clique begleitet ihn und selbst die depressive Haley will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Der Ausflug hält so manche Überraschung und vor allem richtig viel Spaß bereit.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen